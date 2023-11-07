В Новосибирске прораб получил срок за гибель рабочего на стройке четвёртого моста

Прораб организации, производящей строительство четвертого моста, где погиб рабочий, осужден на два года условно за нарушение правил безопасности

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, 1 февраля 2022 года прораб покинул место производства, не проконтролировал действия подчиненных, использование ими средств защиты, включая страховочной привязки. В результате чего 44-летний бетонщик упал с высоты более 56 метров. Получив несовместимые с жизнью повреждения, мужчина скончался.

По данным ведомства, центральный районный суд города вынес приговор в отношении 38-летнего жителя. Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Максимальный срок по статье — до семи лет лишения свободы.

В данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стали известны подробности избиения полковника ГУФСИН в отставке в Новосибирске.