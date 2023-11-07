В Новосибирске задержали 63-летнего пенсионера-экстремиста

В Новосибирске ФСБ задержали пенсионера, который публиковал картинки, связанные с преступностью, а также нелегально хранил оружие.

По данным Telegram-канала «Mash Siberia», 7 ноября 2023 года был задержан пожилой новосибирец в возрасте 63 лет за то, что за три года он запостил в социальных сетях порядка 33 тысяч преступных картинок, в частности, с нацистской символикой. А также хранил дома нелегальное оружие.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что в Новосибирске закрасили экстремистскую надпись после вмешательства прокуратуры.