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В Новосибирске закрасили экстремистскую надпись после вмешательства прокуратуры

Фото В Новосибирске закрасили экстремистскую надпись после вмешательства прокуратуры
Фото В Новосибирске закрасили экстремистскую надпись после вмешательства прокуратуры

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ранее вандалы оставили надпись криминального характера недалеко от отделения полиции в Новосибирске.

В Новосибирске на ларьке на улице Кошурникова закрасили надпись «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«‎Прокуратура проверила соблюдение требований благоустройства на территории района. Совместно с администрацией района произведено обследование киоска. Факт размещения надписей подтвердился. Администрацией района незамедлительно были приняты меры по устранению надписей»‎, — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм писал, что 9 марта один из жителей Дзержинского района оставил по этому поводу жалобу на странице «ЦУР Новосибирск» в ВК, на которую в администрации обещали ответить до 25 марта. Между тем уголовные лозунги так никто и не закрасил. И ежедневно ими вынуждены «любоваться» сотни проходящих мимо горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области вандалы расписали стелу антироссийскими лозунгами.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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