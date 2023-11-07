В Новосибирской области из-за засухи снизился урожай зерновых

На 1 миллион тонн меньше собрали урожай зерновых в Новосибирской области в этом году.

Как сообщает ТАСС, урожай зерновых в Новосибирской области по итогам осенней уборочной компании составил около 2,36 млн тонн — это на 1 миллион тонн меньше урожая прошлого года.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко отметил, что низкие объёмы зерновых связаны с отсутствием осадков и температурными аномалиями — это и стало причиной гибели и повреждения растений. Однако, в прошлом году сбор зерновых составил 3 миллиона 395 тысяч тонн.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирским пенсионерам разрешили продавать свой урожай в магазинах.