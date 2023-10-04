Новосибирским пенсионерам разрешили продавать свой урожай в магазинах

Магазин не берет процент с продаж и передает заработок пожилым людям.

В Новосибирске сеть магазинов «Жизньмарт» представила проект «Фермерская полка», который позволит пенсионерам продавать свой урожай в супермаркетах.

Теперь продукты, выращенные на дачах, можно будет приобрести в магазинах «Жизньмарт». Магазин не будет брать процент с продаж. Весь заработок отдают пожилым людям, которые выращивают этот урожай.

Система следующая: покупатели просто переводят деньги на карту, номер которой указал продавец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в правительственной комиссии одобрили продажу БАДов по рецепту.