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Авто проиcшествия

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Фото: freepik

В Болотнинском районе Новосибирска погиб водитель в ДТП.

По данным группы «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», вечером 6 ноября произошла авария в Болотнинском районе.

Как сообщает госавтоинспекция по Новосибирской области, 43-летний водитель ВАЗ-2107 ехал по обочине встречного направления трассы Р-255 в сторону города Кемерово и при выезде на полосу столкнулся с автомобилем Мерседес Актрос.

Водитель ВАЗа скончался на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области рост гибели детей в ДТП составил 200%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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