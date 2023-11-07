сегодня
07 ноября, 15:54
пробки
3/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 93.03 | eur 99.01
сегодня
07 ноября, 15:54
пробки
3/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 93.03 | eur 99.01
сегодня 12:43
общество

Жители Новосибирска записали видеообращение к Путину из-за утильсбора на автомобили

Фото: скриншот видео

Новосибирские автовладельцы продолжают добиваться внимания властей к проблеме резко выросшего утилизационного сбора.

Как сообщает ВFM-Новосибирск, 6 ноября местные жители записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где они высказались о больших суммах, которые сейчас должны заплатить автовладельцы, чтобы иметь возможность пользоваться своими машинами. Обращаясь к главе государства жители подчеркивают, что покупали машины для личного пользования и не являются представителями юрлиц или посредниками.

Ранее чиновники объясняли, что взимание утильсбора теперь контролирует таможенная служба.

Сейчас, по неподтвержденным данным, на федеральном уровне планируется обсуждение данного вопроса.

Напомним, что в Новосибирске дети в противогазах сняли видеообращение главе СКР Бастрыкину.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в