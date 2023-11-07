Жительница Тюмени семь лет не платила за квартиру и получила судебное взыскание

Суд взыскал с тюменки задолженность в размере 89 тысяч 917 рублей.

Омутинский районный суд Тюменской области взыскал с местной жительницы задолженность по оплате коммунальных услуг и теплоснабжения. Об это сообщает Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что обвиняемая в период с 1 января 2016 года по 31 мая 2023 года ни разу не внесла платеж за жилое помещение и коммунальные услуги. Причем уважительных причин на это у женщины не было. Она полностью согласилась с накопившемся долгом.

В итоге с местной жительницы взыскали задолженность в размере 89 тысяч 917 рублей, а также госпошлину в размере 1049 рублей.

Напомним, жителя Новосибирской области осудят за неуплату алиментов на 175 тысяч.