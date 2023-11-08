562 тысячи рублей требуют с организаторов рок-фестиваля в Новосибирске

562 тысячи рублей требуют с организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири», который прошел в августе в Новосибирске

Как сообщалось на сервисе «Контур.Фокус», к организаторам рок-фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском подали сразу семь исков в августе 2023 года.

По информации на сайте Арбитражного суда НСО, шесть из них подали в ноябре. В суд подало иск публичное акционерное предприятие «Вымпел-коммуникации» и потребовало 92 592 рубля и 1 000 за расход по госпошлине. Далее обратился официальный партнёр новосибирского «Дизайнмастера», «Р-сервис», который занимается рекламой, несколько ИП и ГК «Арт БизнесЛайн».

О том, как прошел фестиваль, можно посмотреть в репортаже фотокорреспондента Сиб.фм Дениса Винокурова.