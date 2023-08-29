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В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023»

В Новосибирске прошел Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». Событие проходило на площадке аэродрома «Мочище». Фестиваль стал столицей русскоязычной рок-музыки, на котором выступили более 40 музыкальных коллективов из России и Казахстана. Два дня звучала музыка, которую ощутили не только гости фестиваля, но и жители города. На территории фестиваля были установлены две сцены, на которых выступали артисты разных жанров. Некоторые гости фестиваля решили прожить эти дни на территории палаточного лагеря, чтобы полностью прочувствовать атмосферу рока. Но не только музыка была в центре внимания на фестивале. Впервые на территории рок-фестиваля были зарегистрированы две пары, которые официально заключили брак. Организаторы надеются, что это станет традицией. О том, как прошёл фестиваль, — в репортаже фотокорреспондента Сиб.фм Дениса Винокурова.

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 2

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 3

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 4

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 5

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 6

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 7

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 8

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 9

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 10

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 11

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 12

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 13

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 14

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 15

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 16

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 17

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 18

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 19

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 20

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 21

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 22

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 23

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 24

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 25

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 26

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 27

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 28

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 29

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 30

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 31

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 32

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 33

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 34

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 35

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 36

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 37

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 38

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 39

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 40

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 41

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 42

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 43

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 44

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 45

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 46

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 47

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 48

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 49

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 50

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 51

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 52

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 53

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 54

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 55

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 56

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 57

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 58

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 59

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 60

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 61

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 62

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 63

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 64

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 65

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 66

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 67

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 68

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 69

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 70

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 71

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 72

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 73

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 74

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 75

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 76

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 77

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 78

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 79

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 80

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 81

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 82

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 83

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 84

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 85

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 86

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 87

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 88

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 89

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 90

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 91

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 92

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 93

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 94

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 95

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 96

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 97

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 98

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 99

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 100

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 101

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 102

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 103

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 104

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 105

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 106

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 107

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 108

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 109

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 110

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 111

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 112

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 113

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 114

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 115

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 116

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 117

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 118

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 119

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 120

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 121

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 122

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 123

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 124

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 125

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 126

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 127

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 128

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 129

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 130

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 131

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 132

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 133

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 134

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 135

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 136

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 137

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 138

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 139

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 140

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 141

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 142

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 143

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 144

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 145

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 146

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 147

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 148

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 149

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 150

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 151

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 152

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 153

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 154

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 155

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 156

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 157

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 158

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 159

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 160

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 161

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 162

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 163

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 164

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 165

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 166

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 167

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 168

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 169

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 170

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 171

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 172

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 173

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 174

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 175

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 176

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 177

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 178

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 179

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 180

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 181

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 182

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 183

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 184

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 185

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 186

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 187

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 188

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 189

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 190

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 191

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 192

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 193

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 194

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 195

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 196

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 197

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 198

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 199

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 200

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 201

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 202

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 203

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 204

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 205

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 206

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 207

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 208

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 209

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 210

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 211

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 212

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 213

Фото В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023» 214

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Александр Борисов
журналист

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