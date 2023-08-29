В Новосибирске прошёл рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023»

В Новосибирске прошел Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». Событие проходило на площадке аэродрома «Мочище». Фестиваль стал столицей русскоязычной рок-музыки, на котором выступили более 40 музыкальных коллективов из России и Казахстана. Два дня звучала музыка, которую ощутили не только гости фестиваля, но и жители города. На территории фестиваля были установлены две сцены, на которых выступали артисты разных жанров. Некоторые гости фестиваля решили прожить эти дни на территории палаточного лагеря, чтобы полностью прочувствовать атмосферу рока. Но не только музыка была в центре внимания на фестивале. Впервые на территории рок-фестиваля были зарегистрированы две пары, которые официально заключили брак. Организаторы надеются, что это станет традицией. О том, как прошёл фестиваль, — в репортаже фотокорреспондента Сиб.фм Дениса Винокурова.