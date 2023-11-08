Пассажира ударило током в новосибирском троллейбусе

В новосибирском троллейбусе №2 заходившего в него человека ударило током, от чего пассажира выбросило со ступенек на улицу

Происшествие произошло днем 7 ноября на остановке «Новосибирск Главный». Мужчина, заходивший в транспорт, взялся за поручень, после чего почувствовал, как все тело пронзает ток. От боли пострадавшего выбросило на улицу.

Инцидент заметил кондуктор троллейбуса и кондуктор автобуса №34, которые помогли мужчине подняться. Пассажир отказался от помощи врача. Затем контролер троллейбуса вывел всех пассажиров из транспорта.

Напомним, что в 2024 году 80 новых троллейбусов поставят в Новосибирск. Сумма контракта — более 4,9 миллиардов рублей. Заказчиком выступало муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт».