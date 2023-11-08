С организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» требуют 562 тысячи рублей в Новосибирске

В Новосибирской области суд требует 562 тысячи рублей с организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири».

Как сообщалось на сервисе «Контур.Фокус», к организаторам рок-фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском подали сразу 7 исков в августе 2023 года.

На сайте Арбитражного суда НСО, 6 исков подали в ноябре. В суд подало иск публичное акционерное предприятие «Вымпел-коммуникации» и потребовало 92 592 рубля и 1 000 за расход по госпошлине. Далее обратился официальный партнёр новосибирского «Дизайнмастера», «Р-сервис», который занимается рекламой, несколько ИП и ГК «Арт БизнесЛайн».

Всего с организатора требуют 562 тысячи рублей.

Напомним, что в Новосибирске проходил рок-фестиваль «Ветер Сибири-2023».