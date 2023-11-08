Тело нашли в мусоросборнике. Новосибирский заключённый загадочно погиб за решёткой

«Высококвалифицированный», но не уживчивый вор был убит сокамерниками в новосибирской ИК-13 ещё три года назад. Портал «Сиб.фм» публикует новые подробности загадочной смерти бывалого, а значит хорошо подготовленного к жизни за решёткой заключённого.

Новость о смертельной находке в мусоросборнике исправительной колонии номер 13, что в Убинском районе Новосибирской области, разнеслась по сети 11 ноября 2020 года. В отличие от других подобных сообщений, эта информация вызвала общественный резонанс лишь благодаря ряду местных СМИ, которые уверяли, что в этот же день в колонии случился бунт.

Потому гибель вора-рецидивиста отошла на второй план, пока журналисты искали официальное подтверждение о бунтующей колонии. Следственный комитет тогда опроверг эту информацию, а прокуратура и ФСИН НСО начали проверки по факту находки на территории учреждения человека с пробитой головой.

Им оказался опытный вор с несколькими судимостями. Про таких в народе говорят – «своровал-сел-вышел, снова своровал». Звали его Александр Дроздов, заверил источник «Сиб.фм» близкий к следствию. Его ловким рукам принадлежит кража в 2003 году, за которую он получил срок в 3,5 года и ещё четыре судимости подряд с интервала в пару лет за серию разбоев и грабежей.

Последний в своей жизни срок Александр получил за ограбление пассажиров поезда дальнего следования по направлению «Новокузнецк-Москва» в 2019 году. Тогда он поживился их имуществом на сумму около 20 000 рублей, за что и получил новый срок длительностью 4 года.

Отбывать наказание опытному вору было назначено в ИК-13 Убинского района Новосибирской области, где он и закончил не только свою воровскую криминальную карьеру, но и жизненный путь.

11 ноября 2020 года его тело с пробитой головой было обнаружено в мусоросборнике исправительного учреждения. По словам надзирателей ИК-13, Александр отличался от других заключённых неуживчивым характером и часто конфликтовал с сокамерниками. Не исключено, что именно за это и был убит.

Спустя год в октябре 2021 года прокурор Убинского района Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего дежурного помощника начальника колонии особого режима ИК-13, которому инкриминируется халатность.

По версии следствия, охранник не пресек бесконтрольный выход осужденных за пределы изолированных участков, в результате чего и произошло убийство Дроздова другими заключенными, сообщила тогда региональная прокуратура.

Отметим, что в данное исправительное учреждение не раз становилось героем криминальных новостей Новосибирской области. В марте текущего 2023 года там произошло убийство осуждённого в результате стычки заключённых. В настоящий момент Барабинский суд разбирает уголовное дело на дежурного помощника начальника учреждения дежурной части отдела безопасности областного ФКУ ИК-13 ГУФСИН России Владимира Ябса, который, по версии следствия, безответственно отнесся к своим служебным обязанностям, не проконтролировал соблюдение режима у заключенных, а также хранение, учет, выдачу и применение колюще-режущего инструмента, из-за чего и пострадал один из заключённых в результате драки в местной столовой.