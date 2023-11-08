В Новосибирске глава Союза отцов Майоров предложил ввести уроки для мигрантов уже в детсадах

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров рассказал Сиб.фм, каких мигрантов следует отправлять на родину, и какие меры принять, чтобы их дети не нападали на сверстников.

На этой неделе глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что мигрантов нужно отправлять на родину. Заявление общественника вызвало большой резонанс. Многодетный отец объяснил Сиб.фм, как это может быть применено на практике.

«Были обращения, и люди рассказывали, когда они испытывали определённые проблемы, особенно сейчас во время палестино-израильского конфликта. Проблема существует, и она нарастает всё больше и больше, — считает Сергей Майоров. – Конфликтные ситуации происходят не только в городе, но и за его пределами».

Последний вопиющий случай прогремел на всю Россию: в Нижнем Новгороде мальчик азиатской внешности пытался задушить русского школьника на перемене. В Новосибирске также были случаи, когда на русских детей нападали с ножиками и палками.

«Вы приехали к нам – будьте добры, ассимилируйтесь, соблюдайте существующие правила игры. Они хотят принести к нам сюда свою историю и пытаются навязать свои правила игры. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят,

– продолжает Майоров.- У нас есть много людей, которые давно приехали, живут, ведут бизнес. Но в последнее время появилась категория переселенцев, мигрантов, которые приезжают и не имеют определённого образования, не готовы соблюдать наши законы и правила, уважать традиции, которые здесь существуют».

По словам главы Союза отцов, такие приезжие живут отдельными анклавами и даже не пытаются учить детей русскому языку. Всё это и приводит к ухудшению криминогенной обстановки.

«Мы предлагаем их обучать – традициям, языку, но если человек не готов принять социальную, культурную атмосферу, которая у нас сложилась, тогда ему и не надо здесь находиться, пусть едет домой. Здесь он никому мешать не будет, и там ему будет хорошо, — считает Сергей Майоров.

– Если нужно, мы готовы подключиться к обучению детей мигрантов. А начинать это надо ещё с детского сада. Проблема в том, что они приходят в школу и не знают русского языка, соответственно, они не могут получить полноценного образования. А если они не могут получить элементарного образования, значит, они потом не смогут получить нормальную профессию».

Также многодетный отец считает, что дети мигрантов могут тянуть назад других школьников, у которых всё хорошо со школьной успеваемостью.

«Если человек нарушает законодательство и ведёт асоциальный образ жизни – значит, зачем это надо? Раньше выдавали всем паспорта, гражданство России раздавали. Сейчас я думаю, что это было поспешно, необдуманно, иногда были и коррупционные составляющие. Нужно чтобы человек прожил 10 лет, зарекомендовал себя. Может, и он сам за это время передумает. Думаю, это бы была хорошая практика», — заключил глава Союза отцов Новосибирской области.