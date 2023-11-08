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вчера 20:36
общество

В Новосибирске купили 13 мобильных мастерских для работ на авариях на теплосетях

Фото: Pexels.com

В Новосибирск привезли 13 новых мобильных мастерских для аварийно-восстановительных работ (МАВР).

Их общая стоимость — 132 миллиона рублей. Сегодня, 8 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил ключи от этой техники водителям. До этого в городе уже функционировало 14 подобных машин.

Кроме уже поступивших 13 автомобилей, еще 12 МАВРов ожидаются в СГК к концу 2023 года. Это позволит увеличить общее число современных аварийно-восстановительных машин в Новосибирске до 39 к концу текущего года. По информации из администрации города, суммарные затраты на спецтехнику в этом году в генерирующей компании составили 245 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что малышу из Новосибирска подсадили искусственный иммунитет для борьбы с раком.

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Игорь Кириченко
Журналист

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