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вчера 20:00
общество

В Новосибирске мужчина продает коллекцию раритетных галстуков за 2 тысячи рублей

Фото: Авито

Часть из них были изготовлены еще в Советском Союзе.

Житель Новосибирска Сергей Немо разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже коллекции из 80 раритетных галстуков.

Часть из них была изготовлена в Советском Союзе, остальные — в других социалистических странах. Цена за коллекцию составляет две тысячи рублей.

Такую коллекцию Сергей приобрел на антикварном рынке. Галстуки различаются по цвету, узорам. Несмотря на разнообразие и уникальность предложения, пока нет заинтересованных покупателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Толмачево в Новосибирске появилась карта РФ без Курил, ДНР и других регионов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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