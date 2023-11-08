В Новосибирске на выставке в «Экспоцентре» ученые продемонстрировали анализатор молока

В Новосибирске на выставке «Сибирская аграрная неделя» представили новый роботизированный анализатор молока, разработанный учеными из НПО «Лабораторика».

Этот инновационный прибор способен автоматически проверять 14 физико-химических показателей молока за 34 секунды без помощи человека.

Ожидается значительное улучшение контроля за качеством продукции. Прибор поможет производителям в импортозамещении.

Представленная разработка является одной из серии инноваций, продемонстрированных исследователями на мероприятии, организованном при поддержке регионального Министерства науки. Выставка открылась в «Экспоцентре».

Ранее Сиб.фм сообщал, что малышу из Новосибирска подсадили искусственный иммунитет для борьбы с раком.