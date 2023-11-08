В Новосибирске юрист Шкарупа рассказала, что делать, если школьный учитель унизил ребёнка

Юрист из Новосибирска рассказала о мирном способе решить конфликт с учителем, если он унизил ребёнка в школе.

В Новосибирске участились случаи унижения детей в школах. Только в новом учебном году в СМИ были зафиксированы более пяти случаев оскорблений учеников педагогами. Один педагог называл детей даунами, другая обещала опозорить маленькую девочку перед всем классом, а в школе №32 женщина обыскивала мальчиков в туалете на наличие вейпа. Корреспондент Сиб.фм спросил у новосибирского юриста Зои Шкарупы, куда обращаться, если ребёнок рассказал об оскорблениях в учебном заведении.

Юрист Зоя Шкарупа из Новосибирска рассказала, что если унижения в школе происходят систематически, то родителям стоит, во-первых, сообщить об этом в дирекцию школы письменным заявлением с отметкой о принятии, где нужно подробно, своими словами, изложить суть жалобы и приложить доказательства (фотофиксация, видеозапись, аудиозапись).

Шкарупа рекомендует привлечь службу медиации — примирительная процедура, в которой будет участвовать учитель, ученик и его законный представитель, а также квалифицированный специалист-медиатор.

«Результатом такой процедуры будет письменное соглашение, где стороны сами определят для себя выходы из сложившейся ситуации и закрепят правила поведения», — объясняет специалист.

Собеседница отметила, что такая процедура хороша тем, что дисциплинирует участников спорной ситуации, не позволяя конфликту растянуться на долгое время.

Однако, если администрация школы не реагирует на жалобы, то следует направлять сразу несколько жалоб в отдел образования района, где находится школа, или в Министерство образования Новосибирской области, подчеркивает юрист.

Такую жалобу можно отправить с помощью электронных приемных на сайте мэрии или на сайте правительства региона.

Как ранее писал Сиб.фм, мамы новосибирских школьников откровенно рассказали об учительском буллинге.