В Новосибирской области прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка

В Баганском районе Новосибирской области суд решил ликвидировать несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Полигон заметили в ходе проверки рядом с Андреевкой. Администрация сельсовета отказалась устранять свалку в добровольном порядке.

Прокурор района подал иск в суд о понуждении чиновников к ликвидации полигона. Карасукский районнный суд эти требования признал обоснованными. Свалку ликвидировали.

До конца ноября собираются ликвидировать еще два полигона в районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске купили 13 мобильных мастерских для работ на авариях на теплосетях.