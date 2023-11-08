В Новосибирской области выделили сферы с самыми низкими зарплатами

Названы сферы с самыми низкими заработными платами в Новосибирской области.

По данным аналитиков интернет-рекрутингового агентства hh.ru, в октябре 2023 года самая низкая зарплата была отмечена в сфере «Наука, образование» — 35,2 тысяч рублей. Чуть выше оказалась сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» — 36,2 тысяч рублей. И в сфере «Безопасность» устанавливалась заработная плата в размере 39,3 тысяч рублей.

Таким образом, в Новосибирской области работодатели готовы платить педагогам от 30 до 57,47 тысяч рублей. При этом у специалистов с опытом от одного года зарплата составляет 45,97-91,95 тысяч рублей.

По данным агентства, наибольшие зарплаты в октябре зафиксировали у представителей высшего и среднего менеджмента — 94,3 тысячи рублей, у специалистов из сферы добычи сырья — 90,3 тысяч рублей и у сельского хозяйства 86,6 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске самые высокие зарплаты получают работники в трех районах города.