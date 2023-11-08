Врач Дюваль перечислила неэффективные диеты для похудения

Специалист объяснила, что главной ошибкой худеющих людей является несбалансированное питание.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала в беседе с Pravda.Ru, многие худеющие люди сталкиваются с тем, что, соблюдая диету, они все равно начинают прибавлять в весе.

По словам специалиста, вся проблема заключается в неправильном плане питания. То есть человеку нужно питаться сбалансированно, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества для нормального функционирования.

«Когда мы говорим не о сбалансированной диете, а о какой-то жестком ограничении продуктов, то, да, потом случается обязательно срыв, потому что мы не в состоянии свой организм настолько держать в узде. Он всё равно возьмет свое. Начинаются срывы, и человек объедается», — подчеркнула она.

Дюваль добавила, что говорить «вес вернулся», неправильно. Он просто накапливается заново из-за того, что человек начинает есть ещё больше, резюмировала диетолог.

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