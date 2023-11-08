Врач Уланкина рассказала, как снизить угрозу появления инфаркта

По словам специалиста, важно следить за правильным питанием и физической активностью.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что снизить угрозу появления инфаркта поможет здоровый образ жизни.

Специалист напомнила, что данное заболевание является одним из ведущих причин смерти в мире. Его характерные симптомы: нестерпимая, боль в груди, которая возникает внезапно, в состоянии покоя, не давая человеку глубоко вздохнуть. При этом боль может отдавать в левое плечо, левую лопатку, левую половину шеи, добавила медик.

Для профилактики инфаркта Уланкина посоветовала перестать курить, сократить потребление сахара, полуфабрикатов и фастфуда, ограничить соль в рационе. Кроме того, человеку важно поддерживать ежедневную физическую активность и чаще гулять на свежем воздухе, резюмировала она.

Напомним, врач-кардиолог рассказала о лечебных свойствах прикосновений и объятий.