Закон: новосибирские пенсионеры массово окажутся банкротами

Обновлённый закон «О несостоятельности» коснётся судебной и внесудебной процедуры, он позволит сибирским пенсионерам облегчить оформление статуса «банкрота».

Обновлённая фабула закона «О несостоятельности» открывает пенсионерам возможность попросить банкротство не через суд. Условие только одно — размер долга не менее 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона рублей (ранее от 50 тысяч до 500 тысяч рублей).

Новая упрощённая система предполагает, что с момента выдачи исполнительного листа кредитору должен пройти один год. Далее собираются все необходимые документы и начинать процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. В результате через полгода все исполнительные производства приостанавливаются, если кредитор за это время не переведёт процесс в судебную процедуру, то долги автоматически списываются.

По мнению директора федеральной юридической компании «Стопдолг» Елены Зайцевой, такие изменения закона приведут к тому, что ежегодно банкротами вне суда будут признаваться 200–300 тысяч человек и это положительный тренд, потому что и люди избавятся от долгов, и суды будут разгружены.

Подтверждаются её слова и данными Национального бюро кредитных историй, о том, что в России 30% должников — люди пенсионного и предпенсионного возраста. В большинстве случаев суммы их долгов не превышают 1 миллиона рублей (финансовые организации охотно кредитуют пенсионеров и не рассчитывают, что долги можно будет легко списать без суда).