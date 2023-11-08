Жители Новосибирска заявили о подростках-вымогателях на площади Ленина

Жители Новосибирска пожаловались на группу подростков, которые выпрашивают деньги на проезд до Барнаула.

Жители Новосибирска пожаловались на группу подростков, которые выпрашивают деньги у людей на станции метро площадь Ленина. Они просят на проезд в метро или на билет до другого города.

Ольга рассказала корреспонденту Сиб.фм, что она впервые столкнулась с подростками 23 августа. По её словам, на станции к ней подошел парень, который рассказал, что он из Барнаула и ему не хватает денег на проезд.

«Я ему заняла 500 рублей. Он обещал вернуть, но потом я поняла, что не дождусь своих денег», — рассказала Ольга.

Позже сибирячка перезвонила парню и попросила вернуть деньги, но он, по её словам, стал её оскорблять. Тогда Ольга пригрозила полицией — данный способ сработал, и парень вернул долг. Спустя несколько месяцев, 6 ноября, по словам Ольги, на станции к ней вновь подошел этот же парень.

«Он подошел ко мне и рассказывает ту же самую историю, что не может уехать до Барнаула, якобы приехал на учебу, но не рассчитал. Я ему говорю, что он уже ко мне обращался с этой же историей. Он отвернулся и стал отходить, надев на пол-лица маску, так как я решила его сфотографировать.

Парень стал меня оскорблять и угрожать, что обратиться в полицию из-за того, что я его пытаюсь сфоткать. Я боялась, что он меня столкнет на рельсы», — вспоминает женщина.

Как выяснил Сиб.фм, в августе Ольга перевела деньги на карту, которая принадлежит некоему Михаилу К., однако в соцсетях парень записан как Роман, а в сервисе GetContact его номер определяется по тегам «Кирилл», «Рома» и «Владислав».

На звонок по номеру телефону, по которому был осуществлен перевод денег, корреспонденту Сиб.фм никто не ответил.

Другая жительница Новосибирска также сталкивалась с группой вымогателей на площади Ленина. По её словам, подростки, которым предположительно еще нет 18 лет, просят деньги либо на проезд на метро, либо до другого города.

«Ко мне подходили пару раз, просили на проезд до другого города, а также на метро. Я предлагала купить жетон, но они всегда отказываются», — отметила собеседница.

По её словам, так они работают по очереди. Девушка предположила, что за день они могут заработать неплохую сумму на неравнодушных людях.



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