Из Новосибирской области на СВО отправили квадроциклы и стройматериалы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о передаче новой партии гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО).

Партия помощи включает в себя квадроциклы и прицепы к ним, а также необходимые строительные инструменты.

Губернатор отметил, что этот гуманитарный груз передали по запросу военнослужащих. В него входят лопаты, сетка рабицы, топоры и бензопилы, необходимые для строительства и обустройства лагерей.

Травников также сообщил о следующей партии помощи, которую предприниматели региона готовят для отправки. В ней будут пять тысяч комплектов нательного белья, три тысячи маскировочных халатов, а также печи для отопления палаточных лагерей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области прошли слушания по бюджету на 2024-2026.