Мэрия Новосибирска выставила на торги землю в Ленинском районе города

Мэрия Новосибирска объявила о проведении аукциона 8 декабря, для предоставления прав на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) для жилой застройки на участке площадью 15,302 тыс. кв. метров в Ленинском районе города.

По информации на сайте torgi.gov.ru, начальная цена на участок составит 38,109 млн рублей, а шаг аукциона будет составлять 1,5 млн рублей.

По условиям торгов, договор о КРТ заключат на срок до конца 2031 года. На данной территории планируется развернуть объекты общей площадью 91 тыс. кв. метров, включая жилые комплексы, образовательные и административные здания, а также магазины общей площадью до 5 тыс. кв. метров. Максимальная этажность строений ограничена 25 этажами.

Участок расположен в левобережной части города в непосредственной близости от станции метро. В настоящее время на этой территории расположены восемь деревянных многоквартирных домов высотой 2-3 этажа. Их признали аварийными.

Победитель аукциона обязан до конца 2024 года утвердить документацию по планировке территории. До 1 июля 2027 года нужно будет провести расселение, а до 1 июня 2028 года снести дома. К 1 октября 2031 года нужно будет завершить строительство.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря текущего года.

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