Над женщиной на Алтае пронеслось 29 вагонов поезда: она выжила

Жительница Алтайского края за день до своего юбилея уснула на путях и выжила

Как сообщает РИА-Новости 49-летняя женщина выпила алкоголь и прилегла на железнодорожные пути отдохнуть, после чего уснула. Машинист, заметив ее, применил экстренное торможение, в результате поезд остановился над ней.

«Уже известно, что поезд состоял из 46 вагонов, над ней успело пронестись 29», — рассказали агентству в пресс-службе алтайского линейного управления МВД РФ.

Инцидент произошел накануне её юбилея. На следующий день женщине исполнилось 50 лет.

Напомним, что в конце сентября грузовой поезд насмерть сбил пьяного мотоциклиста на переезде под Новосибирском.