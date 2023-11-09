Осужденному из Новосибирска поменяли принудительные работы на лишение свободы

В Новосибирске подали представление в суд о замене неотбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы в отношении осужденного М.

Такое решение последовало за задержанием М. на территории Калининского района города сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области.

Осужденный М. ранее уклонялся от исполнения принудительных работ. Он не появлялся на рабочем месте в исправительном центре исправительной колонии №2. До вынесения судебного решения М. будет находиться в следственном изоляторе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка.