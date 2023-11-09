Под Новосибирском планируют отремонтировать участок Советского шоссе за 3,8 млн рублей

Выполнить контракт нужно до начала июля следующего года.

На портале госзакупок опубликовали информация о том, что власти собираются отремонтировать двухкилометровый участок Советского шоссе под Новосибирском.

Планируется провести работы по разработке проектной и рабочей документации, а также выполнить работы для подготовки к ремонту дороги.

Искомый подрядчик должен выполнить контракт до начала июля следующего года. В документе указаны начальная и конечная точки участка: от километра 1+044 до километра 3+400.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске детсад на Гребенщикова достроят до конца 2023 года.