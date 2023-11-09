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общество

Сладков заявил, что Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент подтвердил, что решение оставить мобилизованных участников СВО до конца операции уже принято.

В своём Telegram-канале, военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал ситуацию о том, что президент России Владимир Путин принял решение о продлении участия мобилизованных в специальной военной операции до её завершения.

Демобилизация возможна при тяжелом ранении, рождении четвертого ребенка или при достижении предельного возраста службы. Он также добавил, что до окончания военной операции будут служить в том числе добровольно заключившие контракт с Минобороны, а также добровольцы из корпуса «Редут» и мест лишения свободы.

По его словам, президент подтвердил, что решение оставить мобилизованных участников СВО до конца операции уже принято.

Напомним, что в зоне СВО погиб боец Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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