Сладков заявил, что Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО

Президент подтвердил, что решение оставить мобилизованных участников СВО до конца операции уже принято.

В своём Telegram-канале, военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал ситуацию о том, что президент России Владимир Путин принял решение о продлении участия мобилизованных в специальной военной операции до её завершения.

Демобилизация возможна при тяжелом ранении, рождении четвертого ребенка или при достижении предельного возраста службы. Он также добавил, что до окончания военной операции будут служить в том числе добровольно заключившие контракт с Минобороны, а также добровольцы из корпуса «Редут» и мест лишения свободы.

По его словам, президент подтвердил, что решение оставить мобилизованных участников СВО до конца операции уже принято.

Напомним, что в зоне СВО погиб боец Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области.