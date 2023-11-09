В Новосибирске девятиклассника обвинили в издевательствах над детьми в школе

В одной из школ Черепановского района Новосибирской области родители учеников обвинили девятиклассника в издевательствах над школьниками.

Эту информацию подтвердили в Следственном комитете по региону. Территориальный следственный отдел проводит уголовно-процессуальную проверку по этому происшествию.

Следователи выяснят обстоятельства случившегося, проверят обоснованность предъявленных обвинений и установят, причастен ли мальчик к противоправным деяниям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автомобиль такси сбил 9-летнюю девочку на улице Станиславского.