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вчера 21:00
проиcшествия

В Новосибирске девятиклассника обвинили в издевательствах над детьми в школе

Фото: Pexels.com

В одной из школ Черепановского района Новосибирской области родители учеников обвинили девятиклассника в издевательствах над школьниками.

Эту информацию подтвердили в Следственном комитете по региону. Территориальный следственный отдел проводит уголовно-процессуальную проверку по этому происшествию.

Следователи выяснят обстоятельства случившегося, проверят обоснованность предъявленных обвинений и установят, причастен ли мальчик к противоправным деяниям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автомобиль такси сбил 9-летнюю девочку на улице Станиславского.

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Игорь Кириченко
Журналист

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