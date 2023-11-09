В Новосибирске нашли арендатора на место бывшего супермаркета «Кремона»

В Новосибирске на месте бывшего супермаркета «Кремон» открылось новое торговое предприятие под названием «Телебум».

Это место специализируется на продаже аксессуаров для бытовой техники. В здании уже установили стеллажи с товарами, а центральное место занимает стойка, за которой обслуживают посетителей.

«Телебум» работает как пункт выдачи товаров. Он предлагает небольшой ассортимент товаров на месте, включая недорогие аксессуары для техники. На предприятии также отмечают, что более разнообразный выбор товаров доступен на их сайте. В самом магазине можно приобрести в основном небольшие товары.

Ранее Сиб.фм сообщал, что этаж с баром «Сплетни» от Анны Асти в Новосибирске начали продавать после открытия.