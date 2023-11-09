В Новосибирске стоимость десятка яиц превышает 110 рублей

В Новосибирске цены на куриные яйца продолжают расти. С начала года их стоимость выросла примерно с 60 рублей за десяток до 90 рублей, а порой даже превышают 100 рублей в некоторых магазинах.

Данные Новосибирскстата показывают, что в январе десяток яиц стоил 83,4 рубля, а в сентябре цены поднялись до 87,1 рубля. Об этом сообщил «АиФ-Новосибирск».

.В торговых сетях, таких как «Магнит», «Мария-Ра», «Ярче!», «Лента», «Пятёрочка» и Spar, цены на яйца также возросли. В зависимости от категории качества, стоимость десятка яиц составляет от 80,99 до 116,90 рублей. Некоторые магазины также предлагают яйца поштучно, причем цены варьируются.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Новосибирской области заявило о проведении анализа ситуации и расследовании причин увеличения цен. Глава УФАС Дмитрий Сухоплюев выразил надежду, что это явление временное и цены могут вернуться к обычному уровню.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на выставке в «Экспоцентре» ученые продемонстрировали анализатор молока.