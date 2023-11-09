В Новосибирске сыграл французский дирижер Клеман Нонсьё

Французский дирижёр Клеман Нонсьё сыграл в театре оперы и балеты НОВАТ в Новосибирске.

Клеман Нонсьё, известный дирижер из Франции, выступил в Новосибирском театре оперы и балета НОВАТ в балете «Щелкунчик» и на гала-концерте Аиды Гариффулиной.

Ранее Клеман Нонсьё уже дирижировал выдающимися оркестрами: Российским национальным оркестром, Большим симфоническим оркестром имени П.И. Чайковского, Лондонским и Берлинским симфоническими оркестрами.

В декабре дирижер выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

Напомним, что Михаил Татарников назначен новым музыкальным руководителем — главным дирижером НОВАТа.