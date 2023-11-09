В Новосибирске устроили флешмоб в честь Дня Сибири

В честь Дня Сибири активисты выстроилась в огромную надпись в Новосибирске.

В Новосибирске 8 ноября активисты Молодежного центра устроили флешмоб в честь празднования Дня Сибири.

Молодые люди вышли с фонариками к огромной снежинке в парке «Арена», которая подсвечивается круглосуточно и выстроились в слово «Сибирь».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в Декаду пожилых людей провели флешмоб, концерты и экскурсии. Целью мероприятий было создание условий для активного долголетия и повышения качества жизни пожилого поколения.