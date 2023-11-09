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общество

В Новосибирске устроили флешмоб в честь Дня Сибири

Фото: скриншот видео

В честь Дня Сибири активисты выстроилась в огромную надпись в Новосибирске.

В Новосибирске 8 ноября активисты Молодежного центра устроили флешмоб в честь празднования Дня Сибири.

Молодые люди вышли с фонариками к огромной снежинке в парке «Арена», которая подсвечивается круглосуточно и выстроились в слово «Сибирь».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в Декаду пожилых людей провели флешмоб, концерты и экскурсии. Целью мероприятий было создание условий для активного долголетия и повышения качества жизни пожилого поколения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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