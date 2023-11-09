В Новосибирске в аэропорту появилась карта России без ДНР и Сахалина

На карте нет Сахалина, Курильских островов, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В зале ожидания аэропорта Новосибирска обнаружили карту России без нескольких регионов, включая Сахалин, Курильские острова, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Женщина из зала ожидания обратила внимание на отсутствие указанных территорий и осталась недовльной. Она назвала ситуацию оскорблением.

Представитель пресс-службы аэропорта Толмачево сообщил, что рекламный материал был предоставлен благотворительным фондом «Помоги Просто». В то же время, аэропорт не может объяснить, почему на карте были допущены такие ошибки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьники из Новосибирска выиграли 2 миллиона рублей на всероссийском конкурсе.