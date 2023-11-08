Школьники из Новосибирска выиграли 2 миллиона рублей на всероссийском конкурсе

Пять школьников из Новосибирской области выиграли всероссийский конкурс «Большая перемена», который проходил в детском центре «Артек».

Из трех миллионов участников лучшие выиграли около 2 миллионов рублей. Эти деньги направят на «образование» и «саморазвитие».

Победителями стали учащиеся 8, 9 и 10 классов. Чем именно надо было заниматься для победы — неизвестно. Однако названия конкурсов были следующие: «Расскажи о главном!», вызовы «Твори!», «Сохраняй природу!» и «Делай добро!».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка.