сегодня
09 ноября, 10:24
пробки
3/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.19 | eur 98.44
сегодня
09 ноября, 10:24
пробки
3/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.19 | eur 98.44
сегодня 08:49
общество культура

В Новосибирске выступила мировая звезда оперы Аида Гарифуллина

Фото: социальные сети

В театре оперы и балета НОВАТ в Новосибирске выступила оперная певица Аида Гарифуллина.

В новосибирском театре оперы и балета НОВАТ звезда оперы Аида Гарифуллина выступила в рамках участия в фестивале искусств «Хворостовский».

В программе артистки прозвучали самые известные арии из её репертуара.

Сам концерт прошёл в сопровождении симфонического оркестра НОВАТа под управлением французского дирижера Клемана Нонсьё.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске сыграл французский дирижер Клеман Нонсьё. В декабре дирижер выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в