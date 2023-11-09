В Новосибирске выступила мировая звезда оперы Аида Гарифуллина

В театре оперы и балета НОВАТ в Новосибирске выступила оперная певица Аида Гарифуллина.

В новосибирском театре оперы и балета НОВАТ звезда оперы Аида Гарифуллина выступила в рамках участия в фестивале искусств «Хворостовский».

В программе артистки прозвучали самые известные арии из её репертуара.

Сам концерт прошёл в сопровождении симфонического оркестра НОВАТа под управлением французского дирижера Клемана Нонсьё.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске сыграл французский дирижер Клеман Нонсьё. В декабре дирижер выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.