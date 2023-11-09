В Новосибирской области назвали новые размеры детских пособий с 1 января 2024 года

Новосибирская область внедрила Единое пособие для семей с детьми, заменив им целый ряд детских выплат с начала 2023 года.

Новая схема пособия обеспечила помощь 206 тысячам детей в регионе. Таким образом, поддержку поддержку получают семьи с доходом, не превышающим установленный уровень прожиточного минимума.

С 1 января 2024 года размер пособия будет связан с прожиточным минимумом, который собираются пересматривать каждый год в соответствии с инфляцией. Оценка права на пособие основывается на доходе семьи, не превышающем новый установленный уровень прожиточного минимума в 15317 рублей. Это также зависит от занятости родителей и особых обстоятельств, таких как уход за детьми или нетрудоспособными членами семьи.

Заявления на пособие можно подать через портал госуслуг в электронном виде. По новой системе выплат уже выделили более 16 миллиардов рублей для семей в Новосибирской области с начала 2023 года.

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