В Новосибирской области жигули разорвало пополам после удара в столб на трассе

Сегодня, 9 ноября, в Кыштовском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП.
В 01:00 часов 22-летний водитель без водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-21074 по автодороге К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», совершил съезд с дороги, столкнувшись с опорой ЛЭП.
По информации ГИБДД Новосибирской области, несмотря на повреждения автомобиля, водитель не понес серьезных травм и отделался лишь несколькими ушибами и царапинами, не требующими медицинской помощи.
В настоящий момент ведется административное расследование.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автомобиль такси сбил 9-летнюю девочку на улице Станиславского.