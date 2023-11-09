В Новосибирской области жигули разорвало пополам после удара в столб на трассе

Сегодня, 9 ноября, в Кыштовском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП.

В 01:00 часов 22-летний водитель без водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-21074 по автодороге К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», совершил съезд с дороги, столкнувшись с опорой ЛЭП.

По информации ГИБДД Новосибирской области, несмотря на повреждения автомобиля, водитель не понес серьезных травм и отделался лишь несколькими ушибами и царапинами, не требующими медицинской помощи.

В настоящий момент ведется административное расследование.

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