В Соцфонде Новосибирска прокомментировали повышение пенсий в следующем году

Также опровергли слухи о возможном повышении пенсий в пять раз.

Управляющий отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа поделился информацией о предстоящем повышении пенсий в 2024 году. Об этом он сообщил во время прямого эфира на радио «Городская волна» в программе «Вечерний разговор».

Он отметил, что с 1 января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Также Терепа рассказал, что социальные выплаты для людей с инвалидностью вырастут с 1 апреля, а другие ежемесячные пособия будут проиндексированы с 1 февраля.

Терепа опроверг слухи о возможном пятикратном повышении пенсий. Он подчеркнул, что важно доверять только официальной государственной информации, а не эмоциональным реакциям в социальных сетях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском планируют отремонтировать участок Советского шоссе за 3,8 млн рублей.