Жителей Новосибирской области призвали пройти диспансеризацию

В Новосибирске жителей призывают проходить диспансеризацию.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов на совещании в правительстве региона сообщил, что в Новосибирске усилят работу по проведению диспансеризации.
По его словам, благодаря диспансеризации можно на ранних стадиях выявить болезни, а также увеличить продолжительность жизни граждан региона.
Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в план профилактических мероприятий включаются несколько видов осмотров, в том числе углубленная диспансеризация, что помогает выявлять серьезные заболевания: гипертонию и сахарный диабет на ранних стадиях.
Также было отмечено, что с начала 2023 года профилактические осмотры в регионе прошли около 620 тысяч жителей Новосибирской области.
Напомним, что инфекционист рассказал, в каких случаях вакцинация против гриппа будет эффективной.