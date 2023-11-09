сегодня
09 ноября, 10:24
пробки
3/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.19 | eur 98.44
сегодня
09 ноября, 10:24
пробки
3/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.19 | eur 98.44
сегодня 09:13
общество

Жителей Новосибирской области призвали пройти диспансеризацию

Фото: freepik

В Новосибирске жителей призывают проходить диспансеризацию.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов на совещании в правительстве региона сообщил, что в Новосибирске усилят работу по проведению диспансеризации.

По его словам, благодаря диспансеризации можно на ранних стадиях выявить болезни, а также увеличить продолжительность жизни граждан региона.

Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в план профилактических мероприятий включаются несколько видов осмотров, в том числе углубленная диспансеризация, что помогает выявлять серьезные заболевания: гипертонию и сахарный диабет на ранних стадиях.

Также было отмечено, что с начала 2023 года профилактические осмотры в регионе прошли около 620 тысяч жителей Новосибирской области.

Напомним, что инфекционист рассказал, в каких случаях вакцинация против гриппа будет эффективной.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в