Жителей Новосибирской области призвали пройти диспансеризацию

В Новосибирске жителей призывают проходить диспансеризацию.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов на совещании в правительстве региона сообщил, что в Новосибирске усилят работу по проведению диспансеризации.

По его словам, благодаря диспансеризации можно на ранних стадиях выявить болезни, а также увеличить продолжительность жизни граждан региона.

Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в план профилактических мероприятий включаются несколько видов осмотров, в том числе углубленная диспансеризация, что помогает выявлять серьезные заболевания: гипертонию и сахарный диабет на ранних стадиях.

Также было отмечено, что с начала 2023 года профилактические осмотры в регионе прошли около 620 тысяч жителей Новосибирской области.

Напомним, что инфекционист рассказал, в каких случаях вакцинация против гриппа будет эффективной.