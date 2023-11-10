Ещё один реабилитационный центр открыл двери для участников СВО в Новосибирске

В Центре реабилитации и санаторно-курортного лечения «Лесной» в Заельцовском районе Новосибирска начали помогать участникам специальной военной операции (СВО).

Это уже шестое учреждение в Новосибирской области, где предоставляют социально-медицинскую реабилитацию бойцам, получившим ранения.

По данным правительства региона, по реабилитационному сертификату в шести учреждениях области военнослужащие, получившие ранение в боевых действиях, могут бесплатно воспользоваться социально-медицинской реабилитацией.

Использование бесплатных услуг, предоставляемых учреждениями, возможно только при наличии реабилитационного сертификата.

Ранее Сиб.фм сообщал, что православные активисты из Новосибирска потребовали лишить Наталию Орейро гражданства РФ.