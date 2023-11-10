сегодня
11 ноября, 01:07
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
11 ноября, 01:07
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
вчера 19:34
общество

Православные активисты из Новосибирска потребовали лишить Наталию Орейро гражданства РФ

Фото: freepik.com

В Новосибирске группа православных активистов обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием лишить певицу и актрису Наталию Орейро гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъем».

Причиной для такого обращения стало выступление артистки на гей-параде в Аргентине. Активисты считают, что Наталия Орейро активно пропагандирует ЛГБТ-сообщество. Они также отметили, что она появилась с голой грудью во время выступления.

Один из инициаторов обращения Иван Квасницкий отметил, что это не первый случай подобных высказываний со стороны певицы. Он утверждает, что она систематически занимается пропагандой ЛГБТ. Квасницкий также предположил, что Орейро может использовать гражданство России для уклонения от налогов в своей стране.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда будет прямая линия с президентом Путиным.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в