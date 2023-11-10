На международной выставке на ВДНХ разыграют три путевки в Новосибирск

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 19 ноября разыграют три путевки в Новосибирск

Новосибирская область участвует в Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, где 19 ноября пройдет день области и квест «Сибирь здесь». Победители смогут поучаствовать в лотерее и выиграть суперпризы.

Один из призов – три путевки в Новосибирск. По словам Льва Решетникова министра экономического развития области, туда входит проживание в отеле от четырех звезд, билеты в зоопарк, музей и сертификат на отдых в банно-оздоровительном комплексе.

Для посетителей выставки пройдут мастер-классы по Ордынской росписи, чтения молодых поэтов, спортивные зарядки и встречи с Олимпийскими чемпионами «без галстуков», различные мероприятия с известными спортсменами, музыкантами и артистами Новосибирской области.

Напомним, что в ТЦ «Аура» установлена интерактивная дверь, через которую можно посмотреть на международную выставку в столице.

Ранее две компании из Новосибирска 2ГИС и S7 Airlines вошли в «золотой» список Forbes 125 лучших работодателей России.