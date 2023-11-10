Новосибирские компании 2ГИС и S7 Airlines взяли «золото» в списке Forbes

Две компании из Новосибирска 2ГИС и S7 Airlines вошли в «золотой» список Forbes 125 лучших работодателей России

Рейтинг составили на основе оценки компаний по трём группам метрик: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». Общий балл для каждой группы рассчитан как среднее арифметическое баллов по входящим в нее метрикам.

На основе этих оценок, обе новосибирские компании были признаны в категории «Золото»: 2ГИС занял первое место, S7 Airlines — 62.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области назвали новые размеры детских пособий с 1 января 2024 года.