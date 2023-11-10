«Обороты вместо доходов»: под Новосибирском у экс-депутата отбирают участок и автомобиль

Колыванский районный суд постановил изъять имущество у экс-депутата Алексея Астафьева, который потерял мандат из-за миллионных операций с криптовалютой. Бывший народный избранник не согласен с требованием прокурора и намерен подать апелляицонную жалобу.

В поле зрения прокуроров бывший депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев попадает ещё с 2011 года. Тогда блогер и общественник стал фигурантом уголовного дела из-за возрождения "МММ". До суда материалы не дошли, но ситуация повторилась в 2022 году.

На этот раз прокурорская проверка показала, что с 2018 по 2020-ый народный избранник предоставлял в законодательный орган декларации с нулями в то, время как на счетах Алексея Астафьева крутились миллионы.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в прокуратуру Новосибирской области направлена информация с приложением материалов для подготовки и направления проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2018-2020 годы в отношении депутата Совета депутатов Колыванского района Астафьева А. А., в связи с допущенными нарушения законодательства о противодействии коррупции", – говорилось в материалах дела.

Выяснилось, что обороты средств на счетах Алексея Астафьева были от операций с криптовалютой. Колыванский Совет депутатов пришёл к выводу о необходимости лишить народного избранника мандата, а прокурор района отправился в суд.

«30 октября 2023 года Колыванским районным судом Новосибирской области рассмотрено гражданское дело по иску и.о прокурора Колыванского района Новосибирской области к Алексею Астафьеву, Юлии Астафьевой об обращении в доход государства земельного участка, транспортного средства — автомобиля, в связи с нарушением требований о предоставлении информации о доходах и расходах, лица, занимающего муниципальную должность",

– сообщили в суде.

В итоге иск прокуроров был удовлетворён полностью – семья Астафьевых лишилась земельного участка стоимостью полмиллиона рублей и автомобиля Фольксваген MULTIVAN, который стоит больше миллиона рублей.

Однако решение суда не вступило ещё в силу. Сам Алексей Астафьев намерен его обжаловать. На это у экс-депутата есть полмесяца. Но бывший народный избранник рассказал Сиб.фм, что попытки забрать у него автомобиль уже были.

"Я сел на автомобиль, вот этот Фольксваген MULTIVAN, поехал в центр Колывани. Поставил его у магазина, выхожу с покупками, а в моём направлении двигается женщина-пристав в сопровождении полицейского, – рассказал Сиб.фм Алексей Астафьев. – Подходят ко мне вплотную и говорят: "это ваша машина?" Я сказал: "нет". И я им ответил правду: машина — не моя, машина моей супруги. Они сказали: "а мы хотели её арестовать!" Я ушёл. И это было почти сразу после суда, когда наложили арест на мои участок и автомобиль!"

"Обороты вместо доходов!"

Алексей Астафьев возмущён тем, что у него отобрали не только мандат, но и имущество. Он это называет не только судебным прецедентом, но и произволом. Сейчас бывший депутат готовит апелляционную жалобу и намерен доказать, что на его счетах были не доходы, а обороты.

"Я изучаю решения Верховного суда РФ. И следуя этому, судьёй должны быть указаны факты коррупционных деяний. Соответственно, я был крайне удивлён и возмущён тем, что судья, не предъявив никаких коррупционных фактов, выносит решение изъять имущество в полном объёме, – считает Алексей Астафьев. – При этом доходы, которые я получал в 2018, 2019, 2020 и даже в 2021 году, не были приняты к рассмотрению судьёй".

Бывший депутат изучил закон и настаивает на том, что в декларации, в графе "доходы" не указываются поступления денег для приобретения товаров для третьих лиц.

"Кроме того, никто и никогда не проверял других депутатов по наличию таких операций на их счетах. Хотя, предполагаю, что по счетам некоторых депутатов проходили значительные суммы, но это не проверяется и под сомнения не ставится. А это может быть более нескольких миллионов рублей,

– утверждает Астафьев. — А судья считает, что обороты – это и есть доходы, судья это не различает".

Подобных дел в судебной практике вообще очень мало: речь идёт о депутатах, которые работают на безвозмездной основе, если просто – то бесплатно. А коррупционное дело Астафьева, связанное с криптовалютой, в Новосибирской области, было первым. Бывший народный избранник намерен также идти до конца и доказать, что обороты – это не доходы.