Объявлены финалисты Национальной спортивной премии России

В рамках подготовки к торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии были объявлены кандидаты на награду. В соответствии с результатами всероссийских конкурсов были определены 54 финалиста в 18 номинациях.

«В этом году мы отмечаем 100-летие управления отечественной системой физической культуры и спорта. Особенно приятно, что наша школа фехтования попала в тройку номинантов», — отмечает министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Имя обладателя престижной премии будет объявлено 30 ноября на церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Среди выделяющихся участников, выдвинутых на рассмотрение жюри, значится и ГАУ НСО ДО «СШОР по фехтованию», основанная в 1959 году.

За весь период своего существования этот учебный центр смог подготовить целый ряд талантливых спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх. Они смогли выиграть 9 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Кроме того, школа подготовила 7 заслуженных мастеров спорта, 13 мастеров спорта международного класса, а также 170 мастеров спорта России и СССР. Неизменным источником гордости для этой школы являются ее выпускники, в числе которых заслуженные мастера спорта Станислав Поздняков и Григорий Кириенко.

В текущем сезоне 2022-2023 спортсмены школы продолжают продемонстрировать высокий уровень мастерства, завоевав 75 золотых, 58 серебряных и 97 бронзовых медалей. Они борются за звание лучшей спортивной школы вместе с другими участниками, такими как спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике Московской области и Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва имени В.Д. Самотесова.

Известно, что победители Национальной спортивной премии будут определены в несколько этапов. Первый этап включает всероссийские конкурсы в области физической культуры и спорта, где конкурсные комиссии выберут по три финалиста в каждой из 18 номинаций. Затем экспертный совет, состоящий из известных спортсменов, тренеров, политиков и деятелей культуры России, определит финальных лауреатов.