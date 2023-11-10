Под Новосибирском «Единая Россия» собрала «коробки с храбростью» для больных детей

В Новосибирске прошла благотворительная акция, организованная активистами партии «Единая Россия».

Акция направлена на поддержку детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях и хосписах. Депутаты партии посетили травматологическое отделение в больнице Искитима и передали «Коробки храбрости» с игрушками.

В каждой коробке, помимо игрушек, также есть настольные игры, фломастеры, карандаши и альбомы.

Депутат Заксобрания Валерий Бадьин подчеркнул, что такие подарки особенно важны, поскольку больница не является домом.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швецажной подчеркнула, что особенностью акции является то, что дети могут выбирать игрушки и творческие наборы самостоятельно.

Юлия Швец также пригласила всех желающих принять участие в акции. Можно передать книги, канцелярию, игрушки и настольные игры для детей в местные отделения партии до 1 декабря. Собранные материалы направят в больницы Новосибирска и Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ещё один реабилитационный центр открыл двери для участников СВО в Новосибирске.