Сроки сдачи Первомайского сквера в Новосибирске перенесены

Из-за несоблюдения графика подрядчиком срок завершения работ в Первомайском сквере в Новосибирске неизвестен

Несмотря на ежедневный контроль от специалистов «Горзеленхоза», «Технадзора ДКСиМП» и управления по благоустройству общественных пространств города, подрядчик не успел завершить работы в срок, сообщает НГС.

Теперь ему придется выплачивать штрафы и пени по условиям, которые прописаны в договоре.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что реконструкция Первомайского сквера будет завершена к 15 октября.

Ранее депутаты Заксобрания обсудили строительство медицинских объектов в области.