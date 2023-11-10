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общество проиcшествия

Сроки сдачи Первомайского сквера в Новосибирске перенесены

Фото: Анатолий Локоть

Из-за несоблюдения графика подрядчиком срок завершения работ в Первомайском сквере в Новосибирске неизвестен

Несмотря на ежедневный контроль от специалистов «Горзеленхоза», «Технадзора ДКСиМП» и управления по благоустройству общественных пространств города, подрядчик не успел завершить работы в срок, сообщает НГС.

Теперь ему придется выплачивать штрафы и пени по условиям, которые прописаны в договоре.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что реконструкция Первомайского сквера будет завершена к 15 октября.

Ранее депутаты Заксобрания обсудили строительство медицинских объектов в области.

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Нина Раневская
Журналист

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